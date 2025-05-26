Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok önemli yıldızı takibine aldı. Kanarya'da son olarak Manchester City'den iki isim; Jack Grealish ve Jeremy Doku gündeme geldi. Fenerbahçe özellikle hücumda hızlı isimlere yönelmek istiyor. Her iki kanatta yer alan Doku ile hem merkezde hem de kanatlarda görev yapabilen Grealish öne çıktı.

