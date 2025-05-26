Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu ve sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili gelen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Kendisine yöneltilen "Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?" sorusuna Portekizli teknik adam "Başkanımız bana güveniyor bunu daha önce de televizyonda söyledi. "Başkan, birkaç hafta önce katıldığı televizyon programında takımda kalmamı istediğini söyledi. Bana güveniyor. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer düşüncesinde bir değişiklik olduysa bu bana söylenmedi" şeklinde cevap verdi.