Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mağlubiyetin ardından konuştu.

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"Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik." dedi.