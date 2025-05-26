Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 4-2'lik ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.
Maçın henüz 27. dakikasında Yusuf en-Nesyri'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, 38. dakikada Mert Müldür'ün gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Hatayspor, 44. dakikada Ertuğrul Çetin'in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 53. dakikada Bilal Boutobba, 63. dakikada penaltıdan Görkem Sağlam ve 66. dakikada Jonathan Okoronkwo'nun golleriyle skoru 4-1'e getirdi. Maçın son golü ise 90+4. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Bu sonucun ardından Atakaş Hatayspor puanını 26'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 81 puanda kaldı.