Bir yandan yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren diğer yandan kadro düşünülmeyen oyuncuları elden çıkarmaya çalışan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'ta kiralık geçiren Miha Zajc ile ilgili kulüp başkanı Damien Comolli açıklama yaptı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli futbolcu için resmi açıklama!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de, kiralık olarak Toulouse forması giyen Miha Zajc konusunda başkan Damien Comolli'den resmi açıklama geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktör olarak da görev yapan Toulouse başkanı Damien Comolli, gelecek sezon kadro planlamaları hakkında açıklamasında, "Miha Zajc'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Oyuncumuz gelecek ay Fenerbahçe'ye geri dönecek." dedi.
Miha Zajc bu sezon Toulouse ile 22 maçta sahaya çıkarken gol veya asist katkısı yapamadı. Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Zajc'ın opsiyonunun kullanılmaması nedeniyle Sloven futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönecek.