Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar mukavelesi bulunan Zajc'ın durumunun ne olacağı ise belirsiz. Daha önce 2020/2021 sezonunu da kiralık olarak Genoa'da geçiren orta sahanın yine opsiyonu kullanılmamış ve sar-lacivertlilere geri dönmüştü.