FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Milan Skriniar'ın menajerinden dikkat çeken açıklama! "Sezon bittikten sonra..."
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fransız ekibi PSG'den kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazanan Milan Skriniar'ın kariyerine nasıl yön vereceği belirsizliğini koruyor. Skriniar hakkında son olarak menajeri Slovak basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Yayın Tarihi: 23.05.2025- 15:13