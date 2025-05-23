Slovak basınından Sportnet'e konuşan Sistici, "Skriniar İstanbul'da mutlu mu?" sorusuna yanıt olarak "Ocak ayında, birçok teklife rağmen, bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık. Bugün bu kararı çok olumlu değerlendiriyoruz." cevabını verdi.