TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye sürpriz stoper önerisi! Fransız yıldız gündemde

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. Transfer çalışmalarına büyük önem veren sarı-lacivertli yönetimin, kadroda köklü bir revizyona gitmesi bekleniyor. Bu doğrultuda gündeme sürpriz bir isim geldi. Fransız stoper Olivier Boscagli'nin, Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi. İşte transferin perde arkası… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2025- 10:52