TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin sezon başında yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ara transfer döneminde adı sıkça Arap kulüpleriyle anılan Faslı golcünün takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, En-Nesyri için talep ettiği bonservis bedeli de belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 21.05.2025- 11:09