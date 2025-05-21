Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin sezon başında yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ara transfer döneminde adı sıkça Arap kulüpleriyle anılan Faslı golcünün takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, En-Nesyri için talep ettiği bonservis bedeli de belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Yapacağı transferlerin yanı sıra çok sayıda oyuncusuyla da yollarını ayıracak olan Kanarya'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Youssef En-Nesyri oldu.