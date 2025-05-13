TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Bu teklif dengeleri değiştirebilir
Galatasaray'da attığı gollerle bu sezon damga vuran Victor Osimhen'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların bonservisini almak istediği yıldız futbolcu için Fenerbahçe de devreye girmişti. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, Osimhen transferi için kritik bir hamle yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 13.05.2025- 10:18