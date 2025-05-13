Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Bu teklif dengeleri değiştirebilir

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Bu teklif dengeleri değiştirebilir Galatasaray'da attığı gollerle bu sezon damga vuran Victor Osimhen'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların bonservisini almak istediği yıldız futbolcu için Fenerbahçe de devreye girmişti. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, Osimhen transferi için kritik bir hamle yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2025- 10:18









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Son 1 hafta için hem Trabzonspor hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın başkanlarının hakkında açıklamalarda bulunduğu Galatasaraylı Victor Osimhen'in geleceği ile ilgili alacağı karar merakla beklenirken lige adeta damgasını vuran Nijeryalı golcü için yarış kızıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 24'ü Süper Lig'de olmak üzere 33 gol atan 26 yaşındaki futbolcu ile ilgile "Osimhen kalmak isterse gerekeni yaparız" diyen sarı kırmızılı yönetim, taraftarlarının beklediği o hamleyi sonunda yaptı ve Napoli Kulübü'ne 75 milyon Euro'luk bonservis bedeli için ödeme planı sundu.