Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev transfer kapışması! Bu ismi hiç kimse duymamıştı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev transfer kapışması! Bu ismi hiç kimse duymamıştı

Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezon planlamalarını sürdüren iki Süper Lig devinin, transferde yeniden karşı karşıya geldikleri öğrenildi. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu kez sürpriz bir oyuncunun peşinde oldukları belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2025- 10:45