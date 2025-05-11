TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvete dev hamle! Mourinho eski öğrencisini istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de forvet hattı için dikkat çeken bir hamle gündemde. Edin Dzeko ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, hücum hattına güçlü ve uzun vadeli bir isim kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle rota, eski öğrencisi Tammy Abraham'a çevrildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2025- 06:41