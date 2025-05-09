Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takımımı en iyi şekilde hazırladım. Bizler profesyoneliz. Mağlubiyet bizi üzdü ama bizim işimiz bu. Hepimiz bu kulübü umursuyoruz, taraftarımızı umursuyoruz. Zorlu bir hafta oldu ama çok iyi bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler."

"4 maçımız kaldı ve ligi ikinci bitireceğiz. 4 maçta 12 puan alsak da 0 alsak da ikinci bitireceğiz ama vereceğimiz çok şey var."