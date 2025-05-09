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Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi 19:51
Fatih Terim'in kızından F.Bahçe'nin paylaşımına tepki Fatih Terim'in kızından F.Bahçe'nin paylaşımına tepki 19:13
Mourinho'dan flaş açıklama! "Ligi ikinci bitireceğiz" Mourinho'dan flaş açıklama! "Ligi ikinci bitireceğiz" 18:21
Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI 18:07
Başakşehir-F.Bahçe maçı detayları! Başakşehir-F.Bahçe maçı detayları! 17:59
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! 17:59
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G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 16:59
F.Bahçe'ye yıldız yağmuru! F.Bahçe'ye yıldız yağmuru! 16:10
Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı hangi kanalda? Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı hangi kanalda? 15:41
Osimhen'den transfer itirafı! Osimhen'den transfer itirafı! 15:20
Günay'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Günay'ın sözleşmesi uzatılacak mı? 13:56
G.Saray'da Bernardo Silva gelişmesi! G.Saray'da Bernardo Silva gelişmesi! 12:44