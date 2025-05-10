Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunun 29. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Sinan Erdem Spor Salonu’nda ezeli rakibi Fenerbahçe Beko’yu ağırlamaya hazırlanıyor. Tribünlerin tıklım tıklım dolması beklenen bu mücadele, sadece puan tablosuna değil, sezonun genel havasına da etki edecek nitelikte. Normal sezonun bitimine bir hafta kala 28 maçta 26 galibiyetle zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius’un liderliğinde parkeye prestij için çıkacak. Öte yandan, Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş Fibabanka da bu sezona damga vuran takımlardan biri oldu. Siyah-beyazlılar, 27 karşılaşmada elde ettiği 22 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. Özellikle iç sahadaki etkileyici performanslarıyla dikkat çeken Kartal, ezeli rakibini devirerek hem moral bulmak hem de taraftarına unutulmaz bir akşam yaşatmak istiyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu 29. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Ligin ilk iki sırasında yer alan takımların mücadelesinde hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. 27 maçta 22 galibiyet alarak ikinci sırada bulunan Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, derbide kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde hem EuroLeague'de hem de ligde etkili bir şekilde yoluna devam eden sarı-lacivertliler, 28. maçında 26. galibiyetini aldı ve bitime iki maç kala normal sezon liderliğini garantiledi. Heyecan dolu derbide hangi takımın kazanacağı basketbolseverler tarafından merak ediliyor Peki, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FİBABANKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu 29. haftasında oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Toplam sayı: 91.22 – 89.07

2 sayı: %55.25 - %54.71

3 sayı: %39.57 - %39.28

Serbest atış: %70.51 - %81.29

Ribaund: 31.22 – 33.21

Asist: 21.30 – 19.86

Top çalma: 7.56 – 6.00

Top kaybı: 9.81 – 11.54

Blok: 2.04 – 1.93

DERBİ ÖNCESİ İSTATİSTİK LİDERLERİ

Sayı: Jonah Mathews 14.46 – Nigel Hayes-Davis 13.61

Ribaund: Dustin Sleva 5.67 – Nicolo Melli 5.39

Asist: Kyle Allman 4.93 – Marko Guduric 3.96

Top çalma: Derek Needham 1.12 – Errick McCollum 1.00

Blok: Kerem Konan 0.54 – Khem Birch 0.78

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMALAR

İki takım arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu ilk yarısında 12 Ocak Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 90-79 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 29, Devon Hall 11, Sertaç Şanlı 10 sayı üretti. Beşiktaş Fibabanka cephesinde ise Jonah Mathews 15, Dustin Sleva ve Kelan Martin 12'şer sayı buldu.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka ile 16 Şubat Pazar günü Türkiye Kupası finalinde karşılaştı ve bu mücadeleyi de 104-81 galip tamamladı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 22, Sertaç Şanlı ve Devon Hall 14'er sayı üretti. Beşiktaş Fibabanka'da ise Derek Needham 20 sayı buldu.