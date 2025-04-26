Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ayağına basıldığı gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakem Direnç Tonusluoğlu devam kararı verdi. İşte o pozisyon...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, mücadelenin 7. dakikasında Gaziantep FK ceza sahasında Semih Güler'in Edin Dzeko'ya yaptığı müdahele sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını göstermezken, VAR'dan da uyarı gelmemesi sonrası karşılaşma devam etti.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELDİ

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından ilk yarı sonucunu Dzeko'ya yapılan müdahalenin görselini kullanarak paylaştı.