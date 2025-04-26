Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, mücadelenin 7. dakikasında Gaziantep FK ceza sahasında Semih Güler'in Edin Dzeko'ya yaptığı müdahele sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını göstermezken, VAR'dan da uyarı gelmemesi sonrası karşılaşma devam etti.
FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELDİ
Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından ilk yarı sonucunu Dzeko'ya yapılan müdahalenin görselini kullanarak paylaştı.
İY | Gaziantep FK 1-0 Fenerbahçe pic.twitter.com/u5QjSFo4aX— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 26, 2025