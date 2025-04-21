Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, tüm değerlendirmeleri Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacağını yönetime iletti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı lacivertlilerin yaşadığı puan kaybının ardından yönetim kurulu bir araya geldi.

Yapılan toplantı sonrası kararını veren başkan Ali Koç, tüm değerlendirmeleri 26 Nisan Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacağı konuşmada açıklayacağını yönetime iletti.