FENERBAHÇE HABERİ: Diego Carlos'un ailesinin deprem korkusu kameraya yansıdı! İşte o anlar

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un ailesinin de deprem korkusu kameraya yansıdı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2025- 16:12