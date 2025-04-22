FENERBAHÇE HABERİ: İşte Jose Mourinho'nun tazminatı! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Jose Mourinho'nun tazminatı! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bellona Kayserispor maçının ardından taraftarların istifaya davet ettiği Portekizli hoca hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Sarı lacivertli yönetimin, Jose Mourinho ile yolları ayırması durumunda ödeyeceği tazminat ücreti belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2025- 09:35