Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor.

Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Bugünkü isteğimiz maçı kazanmak. Pek çok oyuncumuz 3 sarı kartla sınırda. Sezonun bu döneminde kartlar birikiyor. Takımlar bu durumla baş etmeli. 3-4 fark atalım değil, iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Maçtan keyif alıp kazanmak istiyoruz.

Evimizde oynayacağımız bu son maçlarımızda taraftarlarımızı stadyumumuzda bekliyoruz. İşler iyiyken destek iyi oluyor, işler kötüyken onların desteğine ihtiyacımız oluyor.