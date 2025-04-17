Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de büyük değişim! Mourinho'nun raporuyla 8 futbolcu yolcu

Fenerbahçe'de büyük değişim! Mourinho'nun raporuyla 8 futbolcu yolcu Son dakika Fenerbahçe haberi | 2025/26 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kadrosunda köklü bir değişime hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun hazırladığı rapor doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, 8 futbolcuyla yollarını ayırmaya karar verdi. Ayrıca, bu listenin genişlemesi de gündemde. Ayrılık kararı alınan 8 ismin yanına 5 futbolcunun daha eklenebileceği ifade ediliyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2025- 12:56









ABONE OL

Son 7 haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe şampiyonluk için tek yürek olmuş durumda.

Mayıs ayı sonunda puan tablosundaki durum ne olursa olsun teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etmeyi düşünen sarı-lacivertli yönetimin bir yandan da yeni sezon planlamasına başladığı belirtiliyor.