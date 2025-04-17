Fenerbahçe'de büyük değişim! Mourinho'nun raporuyla 8 futbolcu yolcu
Son dakika Fenerbahçe haberi | 2025/26 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kadrosunda köklü bir değişime hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun hazırladığı rapor doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, 8 futbolcuyla yollarını ayırmaya karar verdi. Ayrıca, bu listenin genişlemesi de gündemde. Ayrılık kararı alınan 8 ismin yanına 5 futbolcunun daha eklenebileceği ifade ediliyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 17.04.2025- 12:56