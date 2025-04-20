F.Bahçe - Bellona Kayserispor | CANLI
Mourinho'dan taraftarlara çağrı!
💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
GRAM ALTIN FİYATLARI
CANLI SKOR ANASAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan taraftarlara çağrı! Mourinho'dan taraftarlara çağrı! 18:16
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:13
Beşiktaş'ta Hatayspor hazırlıkları başladı! Beşiktaş'ta Hatayspor hazırlıkları başladı! 16:27
Werner Lorant hayatını kaybetti Werner Lorant hayatını kaybetti 16:10
G.Saray'da Konya hazırlıkları sürüyor! G.Saray'da Konya hazırlıkları sürüyor! 14:43
F.Bahçe-Kayserispor maçı bilgileri F.Bahçe-Kayserispor maçı bilgileri 14:39
Daha Eski
Trabzonspor'da Göztepe mesaisi başladı! Trabzonspor'da Göztepe mesaisi başladı! 14:28
Okan Buruk ilk 4 teknik direktör arasına girdi! Okan Buruk ilk 4 teknik direktör arasına girdi! 12:45
F.Bahçe-Kayserispor maçı bilgileri F.Bahçe-Kayserispor maçı bilgileri 12:16
F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 11:55
F.Bahçe'de Kayserispor maçı öncesi büyük endişe! F.Bahçe'de Kayserispor maçı öncesi büyük endişe! 11:06
G.Saray'dan flaş Frankowski kararı! G.Saray'dan flaş Frankowski kararı! 10:55