Şampiyonluk oranları güncellendi! Büyük değişim yaşandı

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı Fenerbahçe ve Galatasaray için tamamlandı. Sarı kırmızılılar, sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yenerken, sarı lacivertliler ise evinde Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Alınan sonuçların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2025- 14:47