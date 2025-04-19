Fenerbahçe Kulübü, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.