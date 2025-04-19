Fenerbahçe Kulübü, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.
Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesinde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan'a geçmiş… pic.twitter.com/y9zdVFKeLE— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 19, 2025