Trendyol Süper Lig'de 31. hafta Net Global Sivasspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligin zirvesi ile düşme hattını doğrudan etkileyen bu mücadele, iki takım için de sezonun kader maçlarından biri niteliğinde. Jose Mourinho önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybı yaşamadığı haftada hata yapma lüksüne sahip değil. 68 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle arasındaki farkı yeniden 3 puana indirmek için Sivas deplasmanından galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor. İlk 11'de kimin forma giyeceği ise, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük merak konusu. Ev sahibi Sivasspor ise ligde topladığı 31 puanla 16. sırada yer alıyor. Yiğidolar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde düşme hattından bir an önce uzaklaşmanın yollarını arıyor. Peki, Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında gözler Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu mücadeleye çevrildi. Şampiyonluk yarışında adım adım sona yaklaşılırken, her puan altın değerinde. Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ipi göğüslemeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, kritik deplasmanda kayıp yaşamak istemiyor. Galatasaray'ın haftayı galibiyetle kapattığı bu süreçte, Fenerbahçe için Sivas deplasmanında alınacak 3 puan büyük önem taşıyor. Ezeli rakibiyle olan puan farkını eritmek isteyen Kanarya, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Fenerbahçe kafilesinde yer alan isimler ve ilk 11 tercihi ise futbolseverler arasında merak konusu. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ise küme düşme hattından uzaklaşmak adına güçlü rakipleri karşısında sahadan en az bir puanla ayrılmak istiyor. Peki, Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

NET GLOBAL SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Camara, Radakovic, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Simic, Rodrigues, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, İsmail, Fred, Oğuz, Talisca, Maximin, Dzeko

TALISCA İLK 11'DE BAŞLIYOR

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor maçında oyuna sonradan giren ve 3 gol ile takımına 3 puan kazandıran Anderson Talisca istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Devre arasında kadroya katılan ve sarı-lacivertlilerin en önemli hücum silahlarından biri haline gelen 31 yaşındaki yıldız futbolcunun Sivasspor deplasmanında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bu sezon 8 lig maçında süre alan Talisca 5 defa topu ağlarla buluşturdu.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanmasının ardından mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak Kanarya'nın nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-lacivertliler kazanması durumunda 6 puan farkı tekrar 3'e düşürüp, puanını 71'e çıkartacak.

SİVAS'DA KAR YAĞACAK MI?

Fenerbahçe, yarın Sivasspor'a konuk olacak. Ancak sarı-lacivertlileri, bu deplasmanda çok zorlu hava şartları da bekliyor. 13 Nisan Pazar günü Sivas'ta sıcaklık -4 dereceyi görecek ve maç saatinde kar yağışı bekleniyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş sakatlıkları, İrfan Can Eğribayat ise hastalığı nedeniyle Sivas'a götürülmedi.

KANARYA'DA 6 FUTBOLCU SINIRDA YER ALIYOR

Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, ceza sınırında bulunuyor... Bu isimlerden biri sarı kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALAMAYACAK

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

SİVASSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 38. RANDEVU

Fenerbahçe ile Sivasspor bugün 38'inci kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-06 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 37 müsabakadan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 81 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla, bu sezonun ilk yarısında da sahasında 4-0'lık skorla aldı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivasspor-Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek.

VAR HAKEMİ ALMANYA'DAN

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı VAR hakemi Alman isim Markus Schmidt oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak yer alacak.