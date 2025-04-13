Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından Dominik Livakovic'in performansından övgüyle bahsetti.

İŞTE O SÖZLER

Jose Mourinho: "İlk 20-30 dakikada bizi Livakovic kurtardı, hayati kurtarışlar yaptı. Sonrasında kontrolü ele almayı başardık."

"SİVASSPOR KÜMEDE KALABİLECEK POTANSİYELE SAHİP"

"Maçı daha erken bitirebilecek şanslar ürettik. Son anlarda 3-1 oldu ama daha erken bitirebilirdik. Bizim için zor bir galibiyet oldu. Sivasspor'un kümede kalabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum."

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI HAKKINDA

"Livakovic hakkında konuştum bir önceki açıklamamda. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri konusunda... Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız." dedi.