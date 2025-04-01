Jose Mourinho'dan orta saha için flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 2 Nisan Çarşamba günü ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak maç öncesi Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri ise Reeder Samsunspor maçında sakatlık yaşayan Fred'in Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı oldu. Sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2025- 13:00