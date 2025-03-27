Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kamp kadrosu açıklandı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde, Fred, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü kafilede yer almadı. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2025- 20:33 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025- 20:41
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertlilerin son olarak bu kritik maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertlilerde, Fred, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü kafilede yer almadı.
İŞTE KAFİLE KADROSU: