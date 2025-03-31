TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye tarihi fırsat! 40 milyon euro…

Fenerbahçe, mevcut sezonda hem Trendyol Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken gelecek sezonun da planlamasına başladı. Sarı-lacivertlilerde takımdaki mevcut isimlerin geleceği merak konusu. Bu doğrultuda Kanarya'nın yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2025- 10:06