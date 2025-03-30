Son dakika Fenerbahçe haberi | Samsunspor beraberliği sonrası zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe, önceki gün deplasmanda Bodrumspor’u rahat bir oyunla mağlup ederek şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu. Lider Galatasaray’ın gerisinde kalan ve aradaki puan farkını kapatmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, sezonun kalan kısmında hata yapmadan 10’da 10 yapmayı planlıyor. (FB spor haberleri)

Samsun beraberliği sonrasında zirveye bir adım daha yaklaşma fırsatını elinin tersiyle iten F.Bahçe, önceki gün Bodrum'u deplasmanda rahat geçerek şampiyonluk yarışına yeniden tutundu. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Lider G.Saray'ın gerisinde kalan ve aradaki puan farkını azaltmak isteyen sarılacivertliler 10'da 10 yaparak sezonu tamamlamak istiyor. Bunun ilk ayağını Bodrum'da gerçekleştiren Sarı Kanarya'nın önünde 9 hafta daha bulunuyor. Jose Mourinho, her haftaya final havasında yaklaşıyor. Fenerbahçe yönetimi de kalan tüm maçların kazanılması halinde oyunculara prim sözü verirken, puan kaybına tahammül kalmadı. İkili averajı da rakibine kaptırdığı için kalan haftalarda G.Saray'ın kaybını bekleyecek olan sarı-lacivertliler, kupadaki G.Saray derbisinin ardından Trabzonspor'u konuk edecek. Ardından Sivas'a gidecek olan F.Bahçe, Kayseri ve G.Antep maçlarının ardından ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

GALATASARAY YENİLDİ, FARK 6 PUAN

Bodrum galibiyeti sonrası Beşiktaş-Galatasaray derbisini bekleyen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Liderin Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmasıyla 6 puanlık farkı koruyan sarı lacivertliler, hafta içi kupada oynanacak derbi mücadelesi öncesinde moraller yüksek. Önümüzdeki hafta BAY geçecek olan G.Saray ile puan farkını 3'e indirme ihtimalleri de ayrı bir motivasyon.