Sakatlığı nedeniyle sezon kapatan Oosterwolde'nin talipleri artıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, sakatlığı öncesinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve takımların ilgisini çeken başarılı oyuncu iyileşme sürecinin sonlarında yine teklifler almaya başladı. Ayrılmaya hazırlanan Oosterwolde'ye özellikle Serie A'dan yakın markaj var.
TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye Serie A kancası!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Oosterwolde’ye ilgi artarak devam ediyor. Başarılı oyuncu yeniden transfer teklifleri almaya başladı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 30.03.2025- 06:40