Sakatlığı nedeniyle sezon kapatan Oosterwolde'nin talipleri artıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, sakatlığı öncesinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve takımların ilgisini çeken başarılı oyuncu iyileşme sürecinin sonlarında yine teklifler almaya başladı. Ayrılmaya hazırlanan Oosterwolde'ye özellikle Serie A'dan yakın markaj var.