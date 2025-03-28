Sipay Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri rakibini 4 golle mağlup etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2025- 20:16 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025- 23:18