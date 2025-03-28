VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe maçındaki o pozisyon

VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe maçındaki o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede dakikalar 30'u gösterirken Anderson Talisca rakipten gelen topa müdahale etti. Atilla Karaoğlan bu hamlenin ardından VAR'dan gelen uyaru sonrası penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2025- 21:12 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025- 21:18