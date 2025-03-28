VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe maçındaki o pozisyon
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede dakikalar 30'u gösterirken Anderson Talisca rakipten gelen topa müdahale etti. Atilla Karaoğlan bu hamlenin ardından VAR'dan gelen uyaru sonrası penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2025- 21:12 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025- 21:18
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK'nın konuğu oldu.
Karşılaşmanın 30. dakikasında Sipay Bodrum FK atağında ceza sahası içerisine çevrilen topa Anderson Talisca müdahale etti.
Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan bu müdahelenin ardından VAR kontrolü sonrası penaltı noktasını işarat etti.
İŞTE O POZİSYON:
NOT: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.