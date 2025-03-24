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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Oğuz Aydın'ın Çizme'den taliplisi 2 oldu! O maçta da izleyecekler Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla takımın yıldız isimlerinden biri olan ayrıca milli formayla çıktığı ilk maçta da 2 asit birden yaparak dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak 24 yaşındaki isim için İtalya Serie A'dan 2. bir takımın daha talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2025- 15:52









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Fenerbahçe'nin sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Oğuz Aydın, son dönemde yıldızını iyice parlattı. Sezonun ilk yarısında fiziği yetersiz olduğu için forma bulamayan 24 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho'nun istediği seviyeye gelince fırsat bulduğu maçlarda kendini gösterdi.

Oynadığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın da gönlünü fetheden Oğuz, bu performansını milli takıma da taşıdı. Milli formayla çıktığı ilk maçta 2 asist birden yapan Oğuz Aydın, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de bir anda radarına girdi.