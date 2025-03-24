FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Oğuz Aydın'ın Çizme'den taliplisi 2 oldu! O maçta da izleyecekler
Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla takımın yıldız isimlerinden biri olan ayrıca milli formayla çıktığı ilk maçta da 2 asit birden yaparak dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak 24 yaşındaki isim için İtalya Serie A'dan 2. bir takımın daha talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Yayın Tarihi: 24.03.2025- 15:52