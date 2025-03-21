Fenerbahçeli yıldızlar Beşiktaş'a! Transferde yılın sürprizi

Trendyol Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların yeni sezon için sarı lacivertlilerin 2 yıldızını gündemine aldığı belirtildi. İşte o futbolcular ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2025- 09:01