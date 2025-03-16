Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fenerbahçe ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 28. hafta maçında Fenerbahçe ile Reeder Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz..

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Mert, Fred, Amrabat, Kostic, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko

Reeder Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Yunus Emre, Zeki, Bennnasser, Celil, Carlo, Emre, Kingsley, Marius

FENERBAHÇE - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Reeder Samsunspor maçı 16 Mart Pazar günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

HAKEM CİHAN AYDIN!

Ülker Stadı'ndaki müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

İLK YARIDAKİ MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ!

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 63 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken 16 maç eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE EVİNDE SADECE 2 MAĞLUBİYET YAŞADI

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ile sahasında oynadığı 31 müsabakada sadece 2 kez mağlup oldu. Söz konusu 31 maçta rakibini 22 kez yenen sarı-lacivertliler, 7 de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandırırken kalesinde 19 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

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