FENERBAHÇE HABERİ | Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesi uzatılacak mı?
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen futbolculardan birisi de Osayi-Samuel. Futbolcunun sözleşmesi ile alakalı son durum, taraftarları düşündürüyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2025- 09:53
Sarı-lacivertlilerde geleceği belirsizliğini koruyan Osayi Samuel için yönetim henüz harekete geçmiş değil.
Nijeryalı futbolcuya sezon sonunu beklemesini söyleyen sarı-lacivertliler henüz oyuncusu ile masaya oturmadı.
Fotomaç'jın haberine göre İngiltere'den bazı teklifler alan Osayi Samuel, F.Bahçe'nin teklifini görmeden bir yere imza atmayacak.