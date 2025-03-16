FENERBAHÇE HABERİ | Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesi uzatılacak mı?

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen futbolculardan birisi de Osayi-Samuel. Futbolcunun sözleşmesi ile alakalı son durum, taraftarları düşündürüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2025- 09:53