UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında umduğunu bulamayan Fenerbahçe, rövanş maçında çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Avrupa'daki tek temsilcimiz İskoç rakibi Rangers karşısında hata yapmak istemiyor. Norveçli hakem Espen Eskas'ın düdüğüyle başlayacak maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rangers-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanan ilk maçta Dessers ve Cerny'nin (2) gollerine engel olamayan sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimizin umutlarını sürdüren golünü ise Djiku kaydetti. İkinci maçta, İskoçya'da çeyrek final biletini almayı hedefleyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşma öncesi cezalı ve sakat oyunculardan sevindiren haber gelirken, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i de belli oldu. Skor avantajını, iç sahada korumaya çalışacak Rangers ise taraftarı önünde turu geçen taraf olmak istiyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Rangers-Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERi:

Rangers: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers.

Fenerbahçe: İrfan, Skriniar, Yusuf, Mert, Osayi, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

FENERBAHÇE'DE HEDEF ÇEYREK FİNAL

Eşleşmenin ilk maçında sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Kanarya, oynanacak rövanş maçında 2 farklı galip gelmesi durumunda turu uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda skor değişmezse seri penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek. Fenerbahçe, 3 veya üzeri farklı skorla alacağı galibiyette ise adını çeyrek finale yazdıracak. Glasgow ekibinin her türlü galibiyetinde ve beraberlikte, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına veda edecek.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI CANLI İZLE

RANGERS İLE 4. RANDEVU

Geçtiğimiz hafta Rangers ile 24 yıl sonra kozlarını paylaşan Fenerbahçe, rakibine de ilk kez mağlup oldu. İki ekip bu mücadeleyle birlikte 4. kez karşı karşıya gelecek. Bu süreçteki maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. 8 Ağustos 2001 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Ibrox Stadyumu'nda oynanan ilk eşleşme golsüz eşitlikle noktalandı.

AVRUPA KUPALARINDA 286. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 285 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet alırken, 61 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 112 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 148. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 148. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 147 mücadelede 63 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 206 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 187 gol gördü.

FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

RANGERS EVİNDE KAYBEDİYOR

Glasgow ekibi 24 Şubat'ta teknik direktör değişikliğine giderken, evinde 3 maçtır kazanamıyor. Son 3 maçında mağlubiyet yaşayan Rangers, ligde lider Celtic'in 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Rangers, Avrupa Ligi lig aşamasında sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. FCSB ve Union SG'yi mağlup eden Rangers, Lyon'a kaybetti. İngiliz ekibi Tottenham ile de berabere kaldı.

KANARYA'NIN DIŞ SAHA KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ve play-off turunda bu sezon dış sahada 5 maç oynadı. Slavia Prag'ı mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri; Twente, Midtjylland ve Anderlecht ile berabere kalırken AZ Alkmaar karşısında ise mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler deplasmanda rakip filelere 8 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARA UYARI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda oynanacak Rangers müsabakasını tribünde izleyecek olan sarı-lacivertli taraftarlara, geçmiş maçlarda yaşanan olaylarda alınan cezaları hatırlatılarak, uyarıda bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2024-2025 sezonunda Avrupa maçlarında yaşanan saha olayları sebebiyle UEFA tarafından toplamda 299 bin 500 Euro para cezası almıştır. Kulübümüz bahsi geçen para cezalarının yanı sıra LOSC Lille oynadığımız iç saha maçında sahaya yabancı madde atılması sebebiyle tribün kapama ve Union Saint Gilloise'a karşı deplasmanda oynadığımız müsabakada yaşanan seyirci olayları nedeniyle de 1 yıl deplasman tribününe giriş yasağı cezası almıştır.

Bu iki ceza ertelenmiş olsa da benzeri eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezaların yürürlüğe girme riskinin bulunduğunu hatırlatıyoruz. Takımımızı desteklemek için tribünlerde olacak kıymetli taraftarlarımızdan, 13 Mart Perşembe günü Rangers ile deplasmanda oynayacağımız maçta gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz. Takımımızın en büyük gücü olarak saha içindeki mücadelemizin yanı sıra tribünlerde de kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Birlikte nice zaferler yaşamak dileğiyle."

KRİTİK MAÇTA NORVEÇLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Rangers ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas düdük çalacak. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Isaak Elias Bashevkin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hollandalı Pol van Boekel görev yapacak. Boekel'e AVAR'da Alman Christian Dingert eşlik edecek.

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