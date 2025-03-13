Alexander Djiku: Penaltılar biraz şans işi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Rangers'a penaltı atışları sonucunda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerde Alexander Djiku açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk maç sonrası bu maça çok iyi hazırlandık. Maç esnasında çok efor sarf ettik, her şeyi ortaya koyduk. İki gol bulduk. Aslında sonrasında da goller bulabilirdik, penaltıya gitmeden turlayabilirdik. Penaltılarda elenmiş olduk. İnanmaya hep devam ettik. Penaltılar biraz şans işi, piyango. Üzüldük elendiğimiz için. Bugün takım olarak her şeyimizi ortaya koyduk."