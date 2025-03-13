UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan ilk mücadelede Dessers ve Cerny'nin (2) gollerine engel olamayan sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimizin umutlarını sürdüren golünü ise Djiku kaydetti. İkinci maçta, İskoçya'da çeyrek final biletini almayı hedefleyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Rangers: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers.

Fenerbahçe: İrfan, Skriniar, Yusuf, Mert, Osayi, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşındaki Rangers-Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor

RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE'DE HEDEF ÇEYREK FİNAL

Eşleşmenin ilk maçında sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Kanarya, rövanş maçında 2 farklı galip gelmesi durumunda turu uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda skor değişmezse seri penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek. Fenerbahçe, 3 veya üzeri farklı skorla alacağı galibiyette ise adını çeyrek finale yazdıracak. Glasgow ekibinin her türlü galibiyetinde ve beraberlikte, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına veda edecek.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI CANLI İZLE

RANGERS İLE 4. RANDEVU

Geçtiğimiz hafta Rangers ile 24 yıl sonra kozlarını paylaşan Fenerbahçe, rakibine de ilk kez mağlup oldu. İki ekip bu mücadeleyle birlikte 4. kez karşı karşıya gelmiş oldu. Bu süreçteki maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. 8 Ağustos 2001 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Ibrox Stadyumu'nda oynanan ilk eşleşme golsüz eşitlikle noktalandı.

AVRUPA KUPALARINDA 286. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 285 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet alırken, 61 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 112 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 148. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 148. sınavına çıktı. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 147 mücadelede 63 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 206 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 187 gol gördü.

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RANGERS EVİNDE KAYBEDİYOR

Glasgow ekibi 24 Şubat'ta teknik direktör değişikliğine giderken, evinde 3 maçtır kazanamıyor. Son 3 maçında mağlubiyet yaşayan Rangers, ligde lider Celtic'in 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Rangers, Avrupa Ligi lig aşamasında sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. FCSB ve Union SG'yi mağlup eden Rangers, Lyon'a kaybetti. İngiliz ekibi Tottenham ile de berabere kaldı.

KANARYA'NIN DIŞ SAHA KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ve play-off turunda bu sezon dış sahada 5 maç oynadı. Slavia Prag'ı mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri; Twente, Midtjylland ve Anderlecht ile berabere kalırken AZ Alkmaar karşısında ise mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler deplasmanda rakip filelere 8 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

KRİTİK MAÇTA NORVEÇLİ HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

Rangers ile Fenerbahçe arasındaki müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas düdük çalıyor. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Isaak Elias Bashevkin yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi oldu. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hollandalı Pol van Boekel görev yapıyor. Boekel'e AVAR'da Alman Christian Dingert eşlik ediyor.

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