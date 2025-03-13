Fenerbahçe'den ayrılmıştı! İlk maçtan gündeme oturdu
Fenerbahçe'den MLS ekibi Los Angeles FC'ye transfer olan Cengiz Ünder, CONCACAF Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Columbus'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyette neredeyse yarım saat sahada kaldı ve ilk asistini yaptı. Futbolcunun bu performansı yurt dışında gündem oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Cengiz Ünder kısa süre önce MLS ekibi Los Angeles FC'ye transfer olmuştu.
Futbolcu yeni kariyerine etkili bir başlangıç yaptı. Cengiz Ünder, CONCACAF Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Columbus'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyette neredeyse yarım saat sahada kaldı ve ilk asistini yaptı.
Oyuncunun bu performansı yurt dışında gündem oldu. beIN Sports'un ABD basınından FOX Sport'tan derlediği haberde Cengiz ile ilgili olarak, "Ünder, yeni kulübüyle ilk asistini CONCACAF Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Denis Bouanga'nın son dakikadaki golüne katkı sağlayarak yaptı.
Türk kanat oyuncusu artık tamamen hazır durumda ve Los Angeles FC için önemli bir hücum tehdidi olması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.