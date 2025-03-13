Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den ayrılmıştı! İlk maçtan gündeme oturdu

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! İlk maçtan gündeme oturdu Fenerbahçe'den MLS ekibi Los Angeles FC'ye transfer olan Cengiz Ünder, CONCACAF Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Columbus'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyette neredeyse yarım saat sahada kaldı ve ilk asistini yaptı. Futbolcunun bu performansı yurt dışında gündem oldu. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2025- 10:15









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Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Cengiz Ünder kısa süre önce MLS ekibi Los Angeles FC'ye transfer olmuştu.

Futbolcu yeni kariyerine etkili bir başlangıç yaptı. Cengiz Ünder, CONCACAF Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Columbus'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyette neredeyse yarım saat sahada kaldı ve ilk asistini yaptı.