FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Amrabat olmadı listeye sürpriz isim eklendi!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı bir yandan da planlı bir şekilde gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerde bu noktada Amrabat'tan istediği verimi alamayan Jose Mourinho o bölgeye yeni bir isim istedi. Afrika basını ise sürpriz bir ismi gündeme getirdi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2025- 11:22 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025- 11:22