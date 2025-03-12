UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1'in rövanşında Rangers ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü sakatlığı, Maximin ise tercih nedeniyle kafilede yer almadı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe'nin, İskoçya temsilcisi Rangers ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Ibrox Stadyumu'nda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler bugün İskoçya'ya gidecek. Fenerbahçe'de kamp kadrosu da belli oldu. İlk maçta sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Allan Saint-Maximin kafilede bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı mücadele 13 Mart Perşembe akşamı saat 23.00'te başlayacak.

İŞTE KAFİLE KADROSU: