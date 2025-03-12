FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler teklife hazırlanıyor

Son dakika spor haberleri: Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'de gözler 3-1 kaybedilen Rangers maçının rövanşına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun ilk maçtaki 11'inden farklı bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Fenerbahçe için bu karşılaşmanın ayrıca bir önemi var. O da Premier Lig ekibinin, sarı-lacivertlilerin yıldız ismini tribünden takip edecek olması. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2025- 09:49