Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ı ağırladığı ve 3-1 mağlup olduğu maçın ardından İskoç ekibinde forma giyen Rıdvan Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Rıdvan'ın kafasının karıştığı anlar dikkat çekti. | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda İskoç ekibi Rangers'ı ağırladı.

Eşleşmenin ilk maçı Kadıköy'de oynanırken sarı lacivertliler, karşılaşmayı 3-1 kaybetti ve tur şansını İskoçya'ya bıraktı.

Mücadelenin ardından Rıdvan Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'yi çok özlemişim. Sakin olmamız lazım, şu anda daha turu geçmiş değilim. Her Türk futbolcunun hayali milli takım. Montella'nın kararı, inşallah alırsa giderim." diyen Rıdvan'ın açıklama esnasında yaşadığı kafa karışıklığı kameralara yansıdı.

İşte o dikkat çeken anlar...

Rıdvan Yılmaz: "Türkiye'yi çok özlemişim. Sakin olmamız lazım, şu anda daha turu geçmiş değilim. Her Türk futbolcunun hayali milli takım. Montella'nın kararı, inşallah alırsa giderim."

🎙@mustafamandevv

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— Tivibu Spor (@tivibuspor) March 6, 2025