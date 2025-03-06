Fenerbahçe'de Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün turun ilk devresini oynayacağız. İkinci maçı deplasmanda oynayacağız. O maçtan korkmuyoruz. Savunma yapıp kontra oynadıkları zaman iyiler. Bugünkü maç zorlu geçecek. Bugün kazanmak istiyoruz. Orada oynayacağımız maçta hiçbir korkumuz yok. Çünkü oyuncularıma güveniyorum."

"Üç farklı turnuvada 18 maç kaybetmemek şu demek; iyi gidiyoruz. Sakatlıklara, cezalara rağmen durumu iyi götürüyoruz. Turnuvada ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor. İlk maçı 3-4 farklı kazanmamız gerektiği söyleniyor, ancak bugün zor olacak. İkinci maçtan gereken skoru alacağımız konusunda oyuncularıma güveniyorum."