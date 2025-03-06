Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'ı ağırladı. Karşılaşmanın 2. yarısında konuk ekibin bulduğu 2 gol de VAR incelemesi sonucu ofsayt sebebiyle iptal edildi. İşte o pozisyonlar...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Rangers'ı ağırladı. Karşılaşmanın 53. dakikasında İskoçya temsilcisi Cyriel Dessers'ın golüyle 3-1 öne geçti ancak yapılan VAR incelemesi sonucu ofsayt sebebiyle maçın hakemi Alejandro Hernandez golün iptaline karar verdi.

BİR KEZ DAHA OFSAYTA TAKILDILAR

Rangers, karşılaşmanın 60. dakikasında bir kez daha Cyriel Dessers'ın golüyle 3-1 öne geçti ancak gol, bir kez daha VAR incelemesi sonucu ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.