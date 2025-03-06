Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Kadıköy'de İskoçya ekibi Rangers'ı ağırladı. Maçın 6. dakikasında Cryiel Dessers'in golüyle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, maçta dengeyi sağladı. 30. dakikada Sebastian Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda seken topa yere inmeden vuran Alexander Djiku Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti.
İŞTE O GOL
⚽GOOOLLL! Djiku top inmeden harika vurdu harika! Kadıköy'de şimdi eşitlik var! pic.twitter.com/4HXHWU5Phk— TRT Spor (@trtspor) March 6, 2025