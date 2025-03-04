Futbola geçelim. Futbol Takımımızı takip ediyor musun? Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Takımımızda birçok yıldız var. Teknik Direktörümüz de Jose Mourinho. Futbol Takımımızla ilgili neler söylersin?



Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. İyi bir hocanız var. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir mücadele olacak. Galatasaray'ın hafta sonu puan kaybettiğini gördüm. İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder, Fenerbahçe de maçlarını kazanmaya devam eder. Neden olmasın? Belki de sezon sonunda şampiyon olurlar.