Galatasaray'dan Jose Mourinho hamlesi! TFF'ye resmi başvuru
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası 4 maç ceza alan daha sonrasında ise cezası 2 maça düşürülen Jose Mourinho konusunda Galatasaray'dan dikkat çeken bir hamle daha geldi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor.
Derbi sonrası iki taraftan da yapılan açıklamalar gündem olurken, Jose Mourinho'nun "Hakeme teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi." ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Mourinho'yu bu sözlerinin ardından "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakaret" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
PFDK, Portekizli çalıştırıcıya 4 maç ceza verildiğini açıklarken; Tahkim Kurulu Mourinho'nun cezasını 2 maça indirdi.
Jose Mourinho derbi sonrası Sloven hakem Slavko Vincic'i tebrik ederken; maçın 4. hakemi Kadir Sağlam'ın Mourinho'nun Vincic'e söylediği sözleri raporuna yazdığı ortaya çıktı.
Bu olay sonrası yeniden harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle resmi başvuruda bulundu.
Sabah'ın haberine göre, derbinin 4. hakemi Kadir Sağlam'ın raporuna göre Jose Mourinho, maçın hakemi Slavko Vincic'i argo bir ifade kullanarak övdü.
Mourinho'nun cezasının düşürülmesine itiraz eden Galatasaray'ın, Portekizli çalıştırıcının hakem odasındaki ifadelerini kağıda döküp TFF'ye itirazda bulunduğu belirtildi.
Başvuruda bu ifadelerin Kadir Sağlam tarafından rapor edilmesine rağmen Mourinho'nun sevk maddelerine göre daha az ceza aldığı vurgulandı.