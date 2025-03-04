Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Jose Mourinho hamlesi! TFF'ye resmi başvuru

Galatasaray'dan Jose Mourinho hamlesi! TFF'ye resmi başvuru Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası 4 maç ceza alan daha sonrasında ise cezası 2 maça düşürülen Jose Mourinho konusunda Galatasaray'dan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2025- 11:09









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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor.

Derbi sonrası iki taraftan da yapılan açıklamalar gündem olurken, Jose Mourinho'nun "Hakeme teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi." ifadelerini kullanmıştı.