Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nesyri gollerine devam ediyor. Yıldız isim son 6 Süper Lig maçında da gol atarak Alex de Souza'dan sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu. FB SPOR HABERLERİ

Youssef En-Nesyri... Bu isim artık F.Bahçe için çok şey ifade ediyor. Türkiye'ye alıştıktan sonra gollerini takır takır atmaya başlayan Faslı futbolcu, F.Bahçe efsanesi Alex de Souza'nın rekoruna da ortak olmayı başardı. Süper Lig'de iç sahada oynanan son 6 maçta da gol sevinci yaşayan En-Nesyri, Alex'ten tam 19 yıl sonra bunu tekrar eden ilk futbolcu olmayı başardı. Mücadelenin 30. dakikasında Faslı futbolcu sahneye çıktı.

KRALLIK YARIŞI KIRAN KIRANA

Kostic'in şutunu elinden kaçıran kalecinin hatasını iyi takip eden En-Nesyri topu boş kaleye gönderdi. Böylece ligdeki gol sayısını 16'ya yükselten tecrübeli oyuncu krallık yarışında ikinci sırayı üç isimle birlikte paylaşmaya başladı. Osimhen ve Banza ile birlikte Piatek'i takip eden En-Nesyri, ikinci yarıda riske edilmedi. Teknik heyet Rangers maçlarını da düşünerek 68. dakikada Faslı futbolcunun yerine oyuna Anderson Talisca'yı dahil etti.