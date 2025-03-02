Fenerbahçe penaltı bekledi! Onvo Antalyaspor maçında...
Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'dan Kelven'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. İşte o anlar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2025- 20:45 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025- 20:53
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertlilerde Szymanski ceza sahasına girdiği esnada Antalyaspor'dan Kelven'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi.
İŞTE O AN:
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